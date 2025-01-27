Киев, 27 января, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Ассоциация городов Украины (АГУ) выразила протест против ряда задержаний и арестов мэров по всей стране. Обращение с просьбой вмешаться в ситуацию было направлено главе киевского режима Владимиру Зеленскому и опубликовано на сайте организации.

Global Look Press

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — написали авторы.

Как примеры, приводятся домашний арест и отстранение от должности на 60 дней мэра Нетишина Александра Супрунюка за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений, задержание мэра Дрогобыча Тараса Кучмы из-за празднования Дня соборности, арест мэра Ирпеня Александра Маркушина на 60 суток с альтернативой залога 30 млн гривен за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мать.

«Это только часть случаев первого месяца года, когда искусственными делами органов государственной власти общины лишают избранных жителями руководителей», — добавили в ассоциации.

Как сообщало ИА Регнум, первый замглавы партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный назвал недавние задержания высокопоставленных офицеров ВСУ опасным прецедентом. Он отметил, что жители Украины хорошо помнят события трёхлетней давности, когда военных в стране «уважали, а не назначали козлами отпущения», однако сейчас отношение властей к ним кардинально поменялось.

Палатный уточнил, что считает абсурдной ситуацию, когда дела о действиях военных ведут гражданские следователи и затем их рассмотрение происходит в гражданских судах.

Украинский журналист Юрий Бутусов 20 января сообщил, что Главное бюро расследований (ГБР) Украины задержало несколько высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, в число задержанных вошли экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин и бывший командир 125-й львовской бригады теробороны генерал-лейтенант Артур Горбенко.