Оттава, 27 января, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Власти Канады расширили санкционный список в отношении Белоруссии. В него включили несколько физических и юридических лиц, сообщило 27 января министерство иностранных дел Канады.

Global Look Press

«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции против 10 физических и 12 юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (в отношении Белоруссии)», — указали в канадском ведомстве.

Ввод новых санкций объясняется поддержкой России со стороны Белоруссии, а также, с точки зрения Оттавы, «продолжающимися грубыми и систематическими нарушениями прав человека».

Среди физлиц в списке значатся и жена президента Белоруссии Галина Лукашенко, председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.

Среди прочих ограничения коснулись белорусских ОМОН и КГБ, Минского подшипникового завода, Белорусского металлургического завода, Станкостроительного завода, конструкторского бюро «Беспилотные вертолёты».

Как сообщало ИА Регнум, 27 января руководство Великобритании расширило санкции против Белоруссии, добавив в список шесть физических лиц и три компании. Новые ограничения связаны с президентскими выборами, которые накануне прошли в республике.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал почти 87%. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.