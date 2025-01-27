Москва, 27 января, 2025, 22:14 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной за четыре часа обороны уничтожили пять вражеских беспилотников в небе над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Украинские БПЛА были сбиты 27 января в период времени с 18:00 до 22:00 мск.

Три дрона ликвидировали над Крымом. По одному беспилотнику сбили в небе над Курской и Белгородской областями.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами страны. наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 15 вражеских БПЛА. Ещё 11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре над Курской, по одному над Орловской и Тверской областями.

В белгородском Грайвороне после атаки БПЛА часть жителей осталась без света. Кроме того, губернатор Вячеслав Гладков проинформировал о беспилотной атаке на Красногвардейский район. Там зафиксированы локальные повреждения на линии газо — и электроснабжения.