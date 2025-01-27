Анкара, 27 января, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что вопрос о российских военных базах в Сирии будет решён в соответствии с установленными нормами. Заявление опубликовано на сайте МИД республики.

EPA/TASS

Глава ведомства подчеркнул, что решение будет принимать сирийское правительство и народ.

«Думаю, понятно, чего Россия ждёт от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами. Главу нового сирийского правительства в Дамаске спросили о статусе этих баз, и он ответил. Честно говоря, я думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом», — сказал Фидан.

На данный момент главой правительства Сирии является Ахмада аш-Шараа, более известный как Джулани.

Как сообщало ИА Регнум, новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз, которые расположены на сирийской территории, но договориться стороны пока не могут. Об этом 22 января рассказал министр обороны в правительстве Сирии переходного периода Мурхаф Абу Касра.

22 января новые сирийские власти расторгли контракт о расширении и модернизации порта Тартус, который был заключён между страной и российской компанией в 2019 году. Директор таможни Тартуса Рияд Джуди уточнил, что все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря говорил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии из-за их важной роли в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.