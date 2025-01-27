Москва, 27 января, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Украинские мошенники начали применять новую схему, в ходе которой присылают россиянам деньги, в комментариях к переводу пишут благодарность за якобы помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ), после чего начинают шантажировать, сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Канал предоставил скриншоты с соответствующей схемой мошенничества. На них аферист зачисляет россиянину деньги с благодарностью за якобы оказанную украинским силам помощь. Затем он угрожает обратиться в ФСБ, если жертва не переведёт ему определённую сумму на электронный кошелёк.

«Я житель другого государства. Там, где я живу, по нашему закону я делаю благое дело», — написал украинский мошенник в сообщении россиянину.

Как передавало ИА Регнум, мошенники с Украины ранее начали массово скупать аккаунты российских школьников в социальных сетях, чтобы потом рассылать с них ложные сообщения о терактах и призывы к диверсиям. По нормам закона гражданин, который даёт доступ к своему аккаунту посторонним, в указанной ситуации может быть привлечён к ответственности по ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Кроме того, владелец рискует попасть под ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».