Киев, 27 января, 2025, 21:51 — ИА Регнум. На Украине возбудили дело против министра обороны Рустема Умерова, сообщила в понедельник, 27 января, пресс-служба украинского Центра противодействия коррупции.

Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины по заявлению центра зарегистрировало производство в отношении Умерова, сказано в сообщении. По данным центра, министр мог нарушить статью Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении властью или служебным положением.

Пресс-служба напомнила, что Умеров ранее отказался выполнить решение наблюдательного совета Агентства оборонных закупок и продлить контракт с директором агентства Мариной Безруковой, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

Глава минобороны Украины ранее объяснил свои решения тем, что отстранённые им от работы чиновники провалили работу по закупке оружия для ВСУ, занимались политическими играми и «сливами» информации о работе ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года пресс-служба минобороны Украины сообщила, что Умеров увольняет трёх своих заместителей и подаёт прошение об увольнении государственного секретаря ведомства.