Москва, 27 января, 2025, 21:15 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в китайском городе Ухань. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов в понедельник, 27 января.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

«МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Ухане в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание», — сказано в тексте распоряжения.

Финансирование открытия консульства должно осуществляться из средств, предусмотренных на нужды министерства в федеральном бюджете.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году РФ и КНР договорились открыть генконсульства во Владивостоке, Казани, Харбине и Ухане. В 2019 году было подписано распоряжение об открытии генконсульства в Харбине.

В мае 2020 года занимавший тогда должность посла России в КНР Андрей Денисов заявил, что власти России подтверждают намерение открыть генеральное консульство в Ухане. Дипломат напомнил, что этот город России хорошо знаком — ещё во времена, когда он назывался не Ухань, а Ханькоу (в конце XIX века), там действовала российская миссия.