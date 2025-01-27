Ростов-на-Дону, 27 января, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал 11 членов организованной преступной группировки (ОПГ), которые подозреваются в похищении участников спецоперации с целью вымогательства денежных средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя УФСБ РФ по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд избрал 11 подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта текущего года», — сказал собеседник агентства.

24 января силовики задержали в Ростовской области участников ОПГ, подозреваемых в похищении бойцов СВО и вымогательстве. По версии следствия, фигуранты вовлекли в свою деятельность двух несовершеннолетних девушек.

Они в интернете знакомились с военными— участниками спецоперации для вступления с ними в интимную связь. После чего под видом сотрудников полиции члены ОПГ похищали военных и требовали от них 3 млн рублей за избежание уголовной ответственности. Также выяснилось, что мужчины промышляли подобными схемами с местными бизнесменами, запугивая их под видом силовиков.

В середине января в Хабаровске под арест отправили местную жительницу, которая сотрудничала с украинской разведкой. Она по своей инициативе начала помогать Украине, передавая личные данные сотрудников правоохранительных органов региона, а также сведения об объектах гражданской и военной инфраструктуры.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Тульской области цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и ещё девятерых человек.