Москва, 27 января, 2025, 20:53 — ИА Регнум. Неудивительно, что Google отказался от программ проверки фактов (фактчекинга), ведь на YouTube присутствует большое количество лживого контента, отметил в понедельник, 27 января, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, комментируя решение американской компании.

Global Look Press

Как сообщили ранее западные СМИ, Google уведомила власти ЕС об отказе интегрировать проверку фактов в результаты поиска и видео на YouTube, несмотря на новые требования законодательства Евросоюза. Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что указанная практика «не подходит и не эффективна» для сервисов компании. Ранее о прекращении действия своих программ проверки фактов объявила и компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дезинформация — это основа западной пропаганды. А YouTube — один из главных е` рупоров. Именно поэтому видеохостинг блокирует каналы российских СМИ, авторов контента, госучреждений, даже музыкантов. Именно поэтому YouTube не удаляет противоправный контент, отказываясь исполнять требования Роскомнадзора», — сказал Басюк.

Российским пользователям следует переходить на отечественные видеохостинги, которые серьёзно подходят к вопросам безопасности, модерации контента и соблюдения требований законодательства, отметил сенатор.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в свою очередь заявил, что решение Google выглядит как откровенное пренебрежение к глобальным вызовам.

«Google, обладая всеми необходимыми ресурсами, демонстрирует, что предпочитает не решать проблему, а избегать её. Именно поэтому важно развивать суверенные сервисы, которые будут подчиняться местному законодательству и не смогут просто взять и отказаться от такой важной вещи, как фактчекинг, в угоду цифрам в готовых отчётах о прибыли», — отметил депутат.

Ранее член Общественного совета при Минцифры, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Георгий Волков в беседе с ИА Регнум отметил, что Google продолжает осуществлять слежку за россиянами, несмотря на публичной отказ от такой практики.

Немкин ранее заявил, что использование зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности Gmail, несёт серьёзные риски для россиян. Количество российских пользователей сервисов Google постепенно снижается, однако всё ещё велико, отметил депутат.