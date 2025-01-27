Москва, 27 января, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Сборная России не будет участвовать в молодёжном чемпионате Европы 2027 года и в Олимпийских играх в 2028 году, сообщает 27 января «Спорт-Экспресс».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил участников отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года среди молодёжных команд. В их числе не оказалось российских спортсменов. Таким образом сборная РФ пропустит и Олимпийский турнир в 2028 году, поскольку он станет отборочным для участия в соревнованиях.

Жеребьёвка отборочного турнира для чемпионата Европы-2027 пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля. При этом уточняется, что Албания и Сербия попали напрямую в финальный этап как страны-хозяйки.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить сборные России от соревнований.

Российские футболисты не смогли поучаствовать в играх 2022 года, чемпионате Европы-2024, который проходил в Германии, а также сборную не допустили к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2022 года УЕФА отстранил российскую сборную от жеребьёвки отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Решение было связано с февральской инициативой о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под своей эгидой.