Бразилиа, 27 января, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Москву в мае 2025 года в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили 27 января в его пресс-службе.

Global Look Press

Бразильского лидера пригласил на мероприятия президент России Владимир Путин, который провёл телефонный разговор с ним.

«Лула да Силва поблагодарил за приглашение на празднование 80-летия Победы… и отметил, что собирается участвовать (в праздновании)», — отметили в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что Путин выразил удовлетворение тем, что сможет принять Лулу да Силву в России, что поспособствует укреплению отношений РФ и Бразилии. Российский лидер также выразил поддержку бразильской стороне в качестве председателя БРИКС в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кремль проинформировал, что по инициативе президента Бразилии состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. Стороны подняли тему двустороннего сотрудничества. Кроме того, они обсудили ситуацию в мире, а также приход к власти в США новой администрации и урегулирование украинского конфликта.