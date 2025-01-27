Манчестер, Великобритания, 27 января, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Посол России в Великобритании Андрей Келин возложил цветы к Памятнику советским солдатам, которые погибли в годы Второй мировой войны, и жителям блокадного Ленинграда в Манчестере (Великобритания).

Посольство Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

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