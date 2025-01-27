Москва, 27 января, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Фильм «Красный шёлк», снятый совместно Россией и Китаем, выйдет в прокат 20 февраля 2025 года.

«НМГ Кинопрокат»

В фильме снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова, Гоша Куценко и ряд других известных актёров.

В основе сюжета — история двух государств, России и Китая, после революций. При этом, помимо перестрелок, драк и погонь, присущих жанру экшн, в картине есть и романтическая линия, отмечали ранее создатели фильма.

В Китае существуют квоты на прокат и показ иностранного контента, но картины, в которых есть китайские сопроизводители, рассматриваются как локальный контент, не подпадают под ограничения и могут получить максимально широкий прокат в КНР, отмечала ранее в беседе с «Известиями» генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова.

Как передавало ИА Регнум, в выходные 11–12 января фильм «Финист. Первый богатырь» стал самым кассовым в России. Сборы составили более 300 млн рублей — более трети от общей суммы сборов за выходные. За первые две недели проката сборы фильма составили более 2,2 млрд рублей.

«Финист. Первый богатырь», созданный при поддержке «Национальной медиа группы», — предыстория к популярной серии фильмов об отечественных супергероях. Сюжетная линия погружает зрителя в мир русских былин. В поисках славы Финист отправляется в опасное путешествие на Восток, где понимает, что один в поле не воин, а любовь и настоящая дружба действительно существуют.