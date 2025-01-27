Москва, 27 января, 2025, 19:49 — ИА Регнум. Песня «Сигма-бой» (Sigma Boy), которую в Европарламенте сочли попыткой «пропаганды российских идей» и потребовали запретить, не несёт в себе никаких политических смыслов, заявил 27 января соавтор хита и отец одной из исполнительниц песни Светланы Чертищевой (Бэтси) Михаил.

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«Мы не задумывали каких-то политических посылов, каких-то патриархальных, матриархальных мыслей в эту песню», — рассказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Чертищев добавил, что при создании трека планировалось написать «классную, вирусную, подростковую песню». Соавтор удивился трактовке хита в Европарламенте и попыткам политиков его запретить.

Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что попытка запрета европейскими политиками песни «Сигма-бой» является нападками на творчество российских детей. Он также указал, что в ЕП и ранее предпринимали подобные попытки, и напомнил о санкциях, введённых против «Движения первых» и «Юнармии».

Как передавало ИА Регнум, немецкий депутат Европарламента Нела Риль выступила с предложением запретить трек «Сигма-бой». По мнению Риль, песня написана якобы для внедрения российских идей и патриархальных взглядов на мир.

Трек «Сигма-бой» вышел в октябре 2024 года и быстро обрёл популярность у подростков во всём мире. Музыкальная композиция в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.