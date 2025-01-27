Курск, 27 января, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Региональный проект «Курск. Герои!», являющийся аналогом федеральной кадровой программы «Время героев», начнёт работу в Курской области. Об этом сообщил 27 января врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Это часть масштабной инициативы нашего президента Владимира Путина «Время героев», которая помогает участникам специальной военной операции найти себя в новом качестве», — написал он в своём Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что программа позволит участникам специальной военной операции, вернувшимся с фронта, пройти профессиональное обучение. В этом им будут помогать опытные наставники. По его словам, бойцы получат знания и навыки, которые требуются для работы на государственной и муниципальной службе.

Врио губернатора уточнил, что условия и порядок проведения регионального проекта будут объявлены в ближайшее время. Соответствующая информация появится на страницах в социальных сетях, которые ведёт Хинштейн и региональное правительство.

Он призвал участвовать в этом проекте всех, кто доказал свою преданность Родине.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря президент РФ, говоря о запуске региональных аналогов «Времени героев», отметил, что необходимо поддерживать талантливых и целеустремленных людей, становясь для них центром притяжения. По словам главы государства, они в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену.

24 декабря участника программы «Время героев», Героя России капитана Владислава Головина назначили начальником Главного штаба «Юнармии». В том же месяце другой выпускник проекта Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области. Также назначения на руководящие должности получили участники «Времени героев» Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и ряд других.

24 января стало известно, что по поручению Владимира Путина российские регионы продолжают запускать проекты, аналогичные «Времени героев». В Ленинградской области такая программа получила название «Герои команды 47». Отбор на неё будет объявлен до конца первого квартала 2025 года. Кроме того, запуск таких программ анонсировали в Красноярском крае, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Сахалинской, Пензенской, Омской и Тульской областях.