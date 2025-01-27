Москва, 27 января, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» впервые начал выпуск новой Lada Vesta, оснащённой шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Об этом говорится в сообщении на сайте производителя.

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«27 января с конвейера сошли первые серийные автомобили LADA Vesta с новой трансмиссией — 6-ступенчатой механической коробкой передач. Этот вид трансмиссии, повышающий комфорт и эффективность вождения, а также экологичность автомобиля, АвтоВАЗ внедряет на серийных автомобилях впервые в своей практике», — указано в публикации.

Также отмечается, что был проведён полный цикл лабораторных и дорожных испытаний. В компании сообщили, что поставщиком новой трансмиссии является одно из дружественных государств, однако не уточнили, какое именно.

Как передавало ИА Регнум, ранее «АвтоВАЗ» заявил, что начнёт выпуск модели Lada Iskra весной 2025 года. В этом семействе будет седан, универсал и его кросс-версия. Мощность двигателя новой модели составит 106 л. с.

15 января президент компании Максим Соколов на пресс-конференции по итогам 2024 года также сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует начать выпуск отечественных минивэнов в 2027 году.

Соколов также отметил, что экспорт автомобилей Lada из РФ в 2024 году увеличился в четыре раза, превысив 21 тыс. единиц и охватив более 20 стран. Также компания начала экспортировать автомобили Lada в Иран, ОАЭ, Ливан, а также на Кубу.