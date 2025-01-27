Варшава, 27 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 27 января, призвал демонтировать газопроводы «Северный поток», назвав возможное восстановление поставок газа по ним «угрозой» для стран Европы.

Global Look Press

В случае демонтажа «Северных потоков» Германия не будет «испытывать соблазн» восстановить поставки газа из России для укрепления своей экономики, сказал Дуда в интервью «Би-би-си».

«Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы», — заявил он.

Президент Польши также призвал противостоять «давлению» со стороны компаний, которые стремятся восстановить экономические связи европейских стран с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Дуда заявил об опасениях, что Германия сможет заключить договор с Россией о возобновлении работы газопровода. Дуда предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается вновь получить от РФ энергетические ресурсы. Политик подчеркнул, что Польша на протяжении многих лет выступает против идеи о возобновлении работы «Северных потоков».

Властям ФРГ для возвращения конкурентоспособных цен на энергоносители необходимо возобновить работу «Северных потоков» и ввоз нефти из России на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, заявила ранее в январе депутат бундестага Севим Дагделен. «Безумная» политика, которая ведёт Германию к экономическому спаду, должна быть прекращена, сказала депутат.

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Повреждение получили обе нитки «СП» и одна нить «СП-2». Президент России Владимир Путин отмечал, что диверсию такого рода невозможно было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он заявил, что подрыв был организован спецслужбами США.