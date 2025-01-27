Москва, 27 января, 2025, 19:20 — ИА Регнум. В театре Российской Армии состоится показ спектакля «Лавр» по одноимённому роману Евгения Водолазкина. Постановку покажут 1 и 2 апреля. Режиссёром выступил Эдуард Бояков.

Театр Российской Армии В театре Российской Армии покажут спектакль «Лавр»

В главных ролях задействованы Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Валентин Клементьев. Для спектакля подготовлены масштабные декорации. Постановку сопровождает живая музыка в исполнении группы «Лавра».

Критики уже назвали постановку «гипнотическим сказом» и «эстетическим открытием». В центре сюжета — история человека, чей жизненный путь ведёт от сиротства к святости. Повествование сочетает мир средневекового затворничества с современной городской жизнью, а вопросы покаяния и духовного спасения рассматриваются в контексте сегодняшнего дня.