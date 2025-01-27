Вашингтон, 27 января, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило план «Нортвудс», в котором содержится информация об организации терактов против американцев для оправдания войны против Кубы в начале 1960-х годов. Об этом написало американское издание Daily Mail.

«В 12-страничном докладе, подписанном Объединённым комитетом начальников штабов в 1962 году, подробно описывается секретный план проведения терактов против американских граждан, чтобы оправдать войну с Кубой в 1960-х годах», — указано в публикации.

Согласно плану «Нордвудс», Кубу должны были обвинить в проведении терактов против американского народа, после чего была бы развязана война, целью которой стало бы свержение режима коммуниста Фиделя Кастро. В документе описывались теракты против гражданского населения во Флориде или же взрыв американского военного корабля в Гуантаномо.

«План включал в себя всё: от распространения слухов до высадки дружественных кубинцев в военной форме, проведения акций протеста на военных базах и подрыва боеприпасов внутри объектов. В списке также фигурировала установка для поджога самолётов на авиабазе и потопления корабля у входа в гавань неустановленной базы, а затем проведения похорон мнимых жертв», — также отмечено в статье.

В публикации уточняется, что тогдашний президент США Джон Кеннеди отказался от проведения такой операции и вскоре был ликвидирован. А теперь, когда действующий президент США Дональд Трамп потребовал рассекретить данные ЦРУ об убийстве Кеннеди, появились новые подробности его загадочного убийства.

Как передавало ИА Регнум, 26 января в ЦРУ также заявили, что наиболее вероятной причиной возникновения пандемии COVID-19 стала утечка в исследовательской лаборатории в китайском Ухане. При этом одной из причин отсутствия подтверждённой и чёткой позиции по вопросу происхождения могли стать возможные ответные шаги со стороны Китая, с которыми США не хотят сталкиваться.