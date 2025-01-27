* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Самара, 27 января, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Прокуратура Самарской области потребовала отменить приговор певцу Эдуарду Шарлоту (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) за реабилитацию нацизма, поскольку рассматривает его слишком мягким, и пересмотреть дело иным составом суда.

Сергей Тарасов/РИА Новости

«Апелляционное представление подано на мягкость назначенного наказания (Шарлоту. — Прим. ред.). Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — передаёт ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации источника Telegram-канала Shot, исполнителю потребовали добавить два года к сроку и перевести его из колонии-поселения в колонию общего режима. Позже в Самарском областном суде подтвердили факт поступления апелляций. Их рассмотрит Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Как передавало ИА Регнум, певца Шарлота 27 декабря приговорили к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Кроме того, его на четыре года лишили права администрировать сайты и сети общего пользования.

Ранее против Шарлота возбудили три уголовных дела. В одном из опубликованных видеороликов певец разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видеоролике певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием.

В июле Росфинмониторинг внёс исполнителя в список террористов и экстремистов. В октябре суд продлил арест Шарлоту на полгода. В ходе рассмотрения уголовного дела певец частично признал вину, отказавшись согласиться с обвинением в возбуждении ненависти.