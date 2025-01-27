Москва, 27 января, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Рассекреченные архивные протоколы допросов поляка Юзефа Печки, работавшего надзирателем в концлагере Освенцим, опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ.

Global Look Press

Мужчина служил в польской армии и был пленён нацистами в 1939 году в ходе захвата Польши. Спустя два месяца после плена его освободили. Печка также получил немецкое гражданство.

За уклонение от службы он попал в Освенцим, где после стал надсмотрщиком. В 1943 году он отбыл наказание и вышел на свободу. Сотрудники советской военной контрразведки «Смерш», собиравшие свидетельства о преступлениях в Освенциме, арестовали группу лиц, сотрудничавших с администрацией концлагеря.

Среди этих людей был Печка. На допросе он признался, что у него была возможность бежать из концлагеря, но он воспользовался положением, поскольку ему нравился статус надзирателя.

Печка также рассказал, что регулярно избивал узников концлагеря палкой. Кроме того, по словам арестованного, каждую ночь его группа отправляла на кремацию от 100 до 500 тел заключённых.

«Эсэсовцы, унтер-капо, капо (надсмотрщики) и старшие блоков чинили зверские издевательства над заключёнными людьми в лагере, изнуряли непосильными работами, избивали их и убивали, принимая этим самым активное участие в уничтожении невинных людей», — заявил на допросе Печка.

По информации ЦОС ФСБ, во время следствия у мужчины выявили шизофрению. После поставленного диагноза Печку направили в психиатрическую больницу. В 1955 году его передали властям Германской Демократической Республики (ГДР).

Как сообщало ИА Регнум, 27 января Министерство обороны России опубликовало архивные документы со свидетельствами бойцов Красной армии, а также узников Освенцима о многочисленных фактах массовых убийств, совершённых нацистами в концлагере. Помимо этого, нацисты активно занимались экспериментами над узниками. По воспоминанию заключённой Гины Гольдштейн, фашисты много экспериментировали над женщинами.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Красная армия освободила Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их пособников. Он добавил, что РФ не забудет, что именно советский солдат сокрушил нацизм и одержал Победу.

Красная армия освободила Освенцим 27 января 1945 года. В 1947 году на месте концлагеря был основан мемориальный комплекс.