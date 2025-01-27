Курск, 27 января, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об уходе в отставку своего заместителя Алексея Дедова. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

kursk.ru Алексей Дедов

«Сегодня врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы», — указал он в публикации.

21 января другой врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев покинул пост по состоянию здоровья.

В правительстве региона также сообщили, что подписаны документы о назначении ряда должностных лиц. Так, с 13 января врио советников губернатора назначены Антон Черемисинов и Виктория Пенькова, а с 14 января врио министра информации и общественных коммуникаций стал Михаил Шумаков.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Экс-глава региона Алексей Смирнов ушёл в отставку по собственному желанию. Глава государства отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона. Восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей граждан региона — всё это будет его работой, его насущными задачами, добавил Песков.

18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Отмечается, что об этом он рассказал, отвечая на вопросы о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также о выдаче сертификатов.

13 января он также запретил региональным чиновникам удалять комментарии пользователей в своих соцсетях. Врио губернатора обратил внимание на то, что некоторые должностные лица ранее ограничили возможность комментирования в своих социальных сетях или же попросту удаляли неугодные им комментарии.