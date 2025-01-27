Лондон, 27 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Руководство Великобритании расширило санкции против Белоруссии, добавив в список шесть физических лиц и три компании. Об этом 27 января сообщается на сайте британского правительства.

Dinendra Haria/Global Look Press

Соответствующее заявление было выпущено совместно с Канадой, Евросоюзом, Австралией и Новой Зеландией. Новые ограничения связаны с президентскими выборами, которые накануне прошли в республике.

«Мы едины в осуждении фиктивных президентских выборов в Беларуси 26 января и продолжающихся нарушений прав человека, совершаемых белорусским режимом», — сказано в сообщении.

В частности, под санкции попали председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич, начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, а также начальник СИЗО № 1 в Минске Андрей Цедрик.

Кроме того, в санкционные списки попал завод «Легмаш» в Орше, конструкторское бюро «Беспилотные вертолёты», разрабатывающее радиолокационные системы предприятие «АЛЕВКУРП».

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года британское руководство в очередной раз расширило санкции против Белоруссии, добавив в списки семь физических и юридических лиц. Данные ограничения правительство Великобритании приурочило к годовщине выборов президента Белоруссии в 2020 году, которые сопровождались протестами прозападной оппозиции.