Хельсинки, 27 января, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Профсоюзы Финляндии в понедельник, 27 января, начали шестидневную забастовку, они требуют улучшения условий труда и повышения зарплат, сообщило издание Yle.

Matti Matikainen/Global Look Press

Организации, входящие в Центральное объединение профсоюзов страны, потребовали повысить зарплаты в течение двух лет на 10%. Работодатели отвергли это требование как нереалистичное, отметили авторы материала.

В акциях протеста также участвуют профсоюзы работников автомобильного и транспортного сектора (в том числе портов), машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей, сферы услуг (включая рестораны), химпрома и других, а также пилоты авиакомпании Finnair.

Предполагается, что, если стороны конфликта не достигнут договоренностей, забастовка продлится до 14 февраля (с перерывами). Акции протеста отразятся на жизни граждан страны, сказано в сообщении.

«Например, из-за запрета на отгрузку контейнеров в портах может задержаться доставка товаров до потребителей. Запрет на сверхурочную работу пилотов, в свою очередь, может привести к отмене от 10 до 15 авиарейсов ежедневно», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее крупная акция протеста была проведена в Финляндии в марте 2024 года. Грузоперевозки во всех портах страны были практически остановлены. Сообщалось, что часть товаров будут доставлять на пассажирских судах.

Профсоюзы Финляндии, объясняя проведение забастовки, заявили о несогласии с решениями правительства страны, связанными с выплатами пенсий, пособий по безработице, страховых взносов, а также с реформами, касающимися увольнений сотрудников и запрета забастовок. Помимо портов забастовка затронула также грузовое движение на железных дорогах.

В декабре 2023 года в Финляндии прошла массовая забастовка, в которой приняли участие около 100 тыс. человек. В стране на время прекращалось движение общественного транспорта и поездов, кроме ночных поездов дальнего следования, также в Финляндии приостанавливали доставку почтовых посылок и уборку улиц от снега.