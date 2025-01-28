Подольск, Московская область, 28 января, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Министерство образования Московской области после инцидента с 4-летней воспитанницей одного из подотчётных учреждений, которой выкололи карандашом глаз, рассказало о правилах безопасности в детских садах. По данным ведомства, далеко не все условия безопасности определяются документами. Об этом говорится в ответе министерства на запрос ИА Регнум.

Семейный архив Лиза в больнице

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подольске 4-летняя девочка лишилась глаза из-за карандаша в руках подружки. Дети находились с воспитателем на прогулке дошкольной группы при МОУ «СОШ № 34». Пока мальчики бегали по площадке, а другие девочки играли в куклы на крыльце, Лиза и её подружка занимались рисованием за столиком на детской площадке. За детьми следила одна воспитательница. Педагог отвлеклась на других детей и в какой-то момент услышала крик Лизы. Из детсада ребёнка госпитализировали с тяжелой травмой левого глаза.

После несчастного случая образовательное учреждение провело внутреннюю проверку и сообщило родителям, что в произошедшем виноваты сами 4-летние дети. Родителям пострадавшей девочки потребовалось полгода, чтобы на случившееся обратили внимание правоохранительные органы. Это произошло только после того, как история Лизы была опубликована в ИА Регнум. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сейчас по нему ведётся следствие. Отец девочки Дмитрий в подробностях рассказал ИА Регнум, что пришлось пережить его дочери и с какими отписками он столкнулся в попытках разобраться в причинах произошедшего.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. При этом читатели поделились на два лагеря. Одни сочувствовали воспитателям, на которых и без того ложится огромная ответственность и непомерное количество обязанностей при низких зарплатах. Другие возмутились тем, что таких маленьких детей оставили практически без присмотра с опасными предметами в руках — острыми карандашами: ведь в наше время для рисования малыши могут использовать специальные восковые мелки. Но все комментаторы согласны в одном — уследить за большой группой детей одному воспитателю невозможно, особенно, когда воспитанники распределены по уличной территории детсада и заняты разными играми, в том числе с острыми предметами.

ИА Регнум отправило запрос в министерство образования Московской области с просьбой разъяснить правила организации занятий в детских садах, в особенности — с опасными предметами наподобие острых карандашей. Выяснилось, что далеко не все нюансы предусмотрены правилами.

«Нормативно правовыми документами не определяется расстояние между детьми и количество воспитанников, одновременно работающих с принадлежностями по изобразительной деятельности», — говорится в ответе ведомства.

Число детей, работающих с острыми карандашами, не ограничено, и безопасная дистанция тоже не определена, но количество воспитателей на группу указано точно.

«Штатным расписанием образовательных организаций в каждой возрастной группе предусматривается один воспитатель в смену», — говорится в ответе на запрос.

В министерстве образования Московской области также добавили, что рисование красками, карандашами, лепка и аппликации в детсадах входят в программу «Художественно-эстетическое развитие». Программа рассчитана на детей начиная с 1,5–2 лет. Уже в этом возрасте детям дают в руки карандаши, фломастеры и кисточки. Процесс рисования, лепки в основном носит характер совместных действий со взрослым. С трёх лет педагог формирует навыки самостоятельной работы при рисовании. Примечательно, что знакомство с такими инструментами, как ножницы и иголки, уже относится к программе для дошкольников 6–7 лет.

В ведомстве отметили, что существуют инструкции по правилам безопасного поведения детей в дошкольных учреждениях при работе с ручкой, карандашом, фломастером, кисточками, ножницами, другими инструментами и принадлежностями. С ними педагог знакомит детей во время первого занятия, а затем периодически напоминает о них воспитанникам.

«При формировании основ безопасного поведения воспитатель обсуждает с детьми правила безопасности в группе, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом и другое. В рамках инструкции по охране труда воспитатель дошкольной образовательной организации обязан следить за соблюдением порядка и дисциплины в помещении группы, не оставлять без присмотра воспитанников, при обучении работе с инструментами проводить инструктаж по технике безопасности», — говорится в ответе ведомства.

4-летняя Лиза тем временем уже перенесла две операции и готовится к третьей. Девочка полностью потеряла зрение на травмированном глазу. Медики стараются сохранить глаз как орган, чтобы обойтись без удаления и протезирования.