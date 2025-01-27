Москва, 27 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силва. Об этом сообщили 27 января в пресс-службе Кремля.

Global Look Press

Беседа состоялась по инициативе президента Бразилии. Стороны подняли тему двустороннего сотрудничества.

«Рассмотрены вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнёрства в политической и торгово-экономической областях. Намечены контакты на различных уровнях», — отметил Кремль в своём Telegram-канале.

Президенты подтвердили обоюдный настрой на тесную координацию позиций в рамках деятельности объединения БРИКС, председателем которого в 2025 году стала Бразилия. Кроме того, они обсудили ситуацию в мире, приход к власти в США новой администрации и урегулирование украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября Путин также провёл беседу по телефону с Луисом Инасиу Лулой да Силва. Тогда президент РФ изложил бразильскому лидеру российские оценки путей урегулирования на Украине. Участники разговора подтвердили заинтересованность России и Бразилии в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, промышленной кооперации.

22 октября Путин вновь провёл телефонный разговор с Луисом Инасио Лулой да Силвой, который не смог приехать на саммит БРИКС в Казань.