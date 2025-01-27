Москва, 27 января, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Появившиеся в СМИ сообщения о том, что режиссёры приехали к актёру Михаилу Ефремову в колонию, являются фейком. Об этом сообщил адвокат артиста Юрий Падалко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Михаил Ефремов

Ранее появилась информация, что к желающему освободиться по УДО Ефремову выстроилась очередь из режиссёров прямо в колонии, где они якобы проводят с ним кинопробы.

«Все эти сообщения о кинопробах — это фейки, я вам сразу скажу. Михаил Олегович отбывает наказание наряду со всеми, так же точно, как все остальные. Поэтому никаких кинопроб и режиссёров там не было, всё это фейки. Кому-то это выгодно распространять такую информацию, непонятно с какой целью», — рассказал адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Падалко отказался комментировать информацию про УДО, сказав только, что работа в данном направлении ведётся.

Как передавало ИА Регнум, Ефремов с декабря 2020 года отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве.

В апреле 2024 года актёру отказали в условно-досрочном освобождении из колонии. Как выяснилось, у Ефремова был выговор за нарушение режима, так как он опоздал на одно из обязательных мероприятий. В сентябре того же года стало известно, что защита актёра подготовила документы для нового прошения об условно-досрочном освобождении.