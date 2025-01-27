Москва, 27 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Чем больше избирательных участков для граждан Абхазии появится на территории России, тем лучше, так как это позволит каждому абхазу в РФ проголосовать на президентских выборах, отметил почётный консул Абхазии в Санкт-Петербурге Владимир Бигвава в беседе с ИА Регнум.

ITAR-TASS

«Чем больше избирательных участков, тем лучше. У каждого гражданина Республики Абхазия должна быть возможность проголосовать. Желательно, чтобы эта возможность была как можно ближе к его месту проживания. На сегодняшний день, к сожалению, всего два избирательных участка на территории РФ открыты — это Москва и Черкесск», — отметил он.

Как заметил почётный консул, немалое количество представителей абхазского народа, граждан республики, проживает и в Санкт-Петербурге, поэтому хотелось бы, чтобы этот запрос на возможность проголосовать учли и власти Петербурга.

В свою очередь председатель общественной организации «Союз абхазских добровольцев» Республики Адыгея Каплан Куижев указал, что вопрос открытия новых участков для голосования уже не раз обсуждался, но пока это лишь инициатива. Он объяснил необходимость в появлении новых участков тем, что очень немногие могут принять участие в голосовании, выезжая в другие российские регионы. Причиной становятся как личная занятость, так и финансовые вопросы. Однако желающих проголосовать среди граждан Абхазии в России много.

«Поэтому этот вопрос муссируется уже давно. Если есть возможность, надо воспользоваться, а нет — значит будем по старой схеме работать. Но участки необходимы, собственно говоря, по всей России. Можно и на побережье, можно в Ростове, там тоже достаточно граждан Абхазии. В Краснодаре, я знаю, немало. Чтобы у людей была возможность прямо прийти и сказать, вот я голосую, отдаю свой голос за того или другого», — объяснил он.

Ранее карачаево-черкесская общественная организация «Абаза» также поддержала обращения об открытии дополнительных участков для голосования на выборах президента Абхазии, рассказал её глава Умар Кончев.

Участки будут открыты в Москве и Черкесске, где всегда наблюдается высокая активность избирателей, отметил он, но некоторым живущим в России гражданам Абазии сложно приехать как в столицу, так и в Черкесск, и нужно открыть дополнительные участки, чтобы поддержать братский народ Абхазии в его стремлении к свободному волеизъявлению, добавил Кончев.

Выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. 24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что за вице-президента Абхазии Бадру Гунбу планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте среди опрошенных — экс-министр экономики Адгур Ардзинба (15%). Социологическое исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.