Москва, 27 января, 2025, 18:14 — ИА Регнум. В Москве начнёт работу новый комплекс видеофиксации «Эфир», который будет измерять уровень шума на дорогах и штрафовать водителей слишком громких машин и мотоциклов, сообщили 27 января в пресс-службе дептранса столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Новый комплекс фотовидеофиксации позволит снизить шум на московских дорогах и повысить комфорт жизни в городе. До внесения изменений в законодательство камеру будем использовать для мониторинга», — отметил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В ходе дальнейшего тестирования специалисты подберут для установки «Эфира» подходящие места, где измерение уровня шума будет наиболее актуальным, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в России для некоторых видов транспорта с 27 января изменится стоимость полисов ОСАГО. Границы тарифного коридора расширяются на 11,57% для общественного транспорта — троллейбусов, трамваев и автобусов, на 20% — для мототранспорта и грузовиков с разрешённой максимальной массой 16 тонн и ниже.

Ранее генеральный директор профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс сообщил, что в 2025 году водителей начнут штрафовать за использование телефона и других посторонних предметов во время поездок.