Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург провёл встречу с губернатором города Александром Бегловым. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Губернатор представил главе государства проект мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвящённого Ленинградской битве, сказано в сообщении.

«Комплекс представляет собой шесть аллей славы — в честь шести фронтов, участвовавших в сражениях за Ленинград. Лучи аллей сходятся к центру — 40-метровому обелиску, внутри которого планируется разместить световой луч как образ Вечного огня», — отметила пресс-служба.

27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Путин прибыл в Петербург для участия в памятных мероприятиях.

Как передавало ИА Регнум, глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище. Также он провёл встречу с ветеранами, которым вручил юбилейные медали.

Блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками сравнима с Холокостом, заявил президент в ходе выступления на концерте «Ленинградская победа». Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма принёс человечеству именно советский народ, сказал также Путин. Снятие блокады Ленинграда он назвал важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.