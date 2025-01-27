Тегеран, 27 января, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Тегеран приобрёл российские многоцелевые истребители Су-35. Об этом 27 января сообщил замначальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Али Шадмани.

Минобороны РФ/ТАСС

«Истребители Су-35 закуплены», ― процитировал генерала телеканал SNN.

Какое количество истребителей приобрёл Иран, Шадмани не уточнил.

Он добавил, что Тегеран при необходимости будет осуществлять закупки военной техники для укрепления военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил страны.

Как передавало ИА Регнум, Тегеран и Москва окончательно согласовали сделку по продаже ударных вертолётов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолётов Як-130 осенью 2023 года. Заместитель иранского министра обороны Мехди Фархи тогда отметил, что Иран получит все эти самолёты и вертолёты, процесс поставки которых Тегерану уже начался. Сообщалось, что иранская сторона с 1990-х годов не закупала новых боевых самолётов, когда приобрела несколько российских истребителей МиГ-29.

Россия будет поставлять на экспорт и истребители Су-57 пятого поколения с технологией малозаметности. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 13 ноября прошлого года сообщил, компания подписала первые контракты на экспорт этих самолётов заграничным партнёрам. По его словам, партнёры из дружественных стран желают приобретать российское надёжное и уже зарекомендовавшее себя вооружение.