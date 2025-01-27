Санкт-Петербург, 27 января, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января, в ходе посещения Пискарёвского мемориального кладбища в Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат Виктор, умерший в 1942 году в возрасте двух лет во время блокады Ленинграда.

Kremlin.ru

Глава государства возложил букет красных роз к одной из братских могил, где похоронен его брат. Оставляя цветы, президент опустился на одно колено и провёл некоторое время рядом с могилой.

27 января исполнился 81 год полному освобождению Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Путин прибыл в Петербург для участия в памятных мероприятиях.

Как передавало ИА Регнум, глава государства возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище. Также он провёл встречу с ветеранами, которым вручил юбилейные медали.

Россия всегда будет помнить, что свободу от нацизма принёс человечеству именно советский народ, сказал также Путин. Снятие блокады Ленинграда он назвал важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.

Общество «Знание» 27 января провело во всех регионах России мероприятия, посвящённые героическому подвигу жителей и защитников непокорённого Ленинграда, сообщила пресс-служба организации. Акции прошли и за рубежом, в том числе в Киргизии и Таджикистане, где школьникам рассказали о примерах мужества и самопожертвования блокадников.

Участие в мероприятиях приняли в том числе ветераны Великой Отечественной войны и блокадники. Также прошли просветительские акции — в частности, в Дагестане на площадке Исторического парка «Россия — моя история» состоялся просветительский квиз, участие в котором приняли студенты. 11 команд состязались в викторине об освобождении Ленинграда и истории Великой Отечественной войны. В Центральной городской библиотеке Липецка лекция прошла в интерактивном формате — всем участникам встречи предложили хлебные карточки, по которым они смогли получить пайки блокадного хлеба.