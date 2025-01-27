Аланья, Турция, 27 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке в турецкой провинции Аланья, в здании оказались заблокированы рабочие. Об этом сообщил местный телеканал A Haber.

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«Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Пожарные бригады были направлены в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт», — указано в публикации.

Ранее сильный пожар вспыхнул в турецкой провинции Болу. На крыше гостиницы в Карталкае началось возгорание, вскоре пламя охватило всё здание.

Губернатор провинции Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты. 22 января сообщалось о 79 погибших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слёз во время церемонии прощания с жертвами пожара. Он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте. Глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв пожара, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.