Вашингтон, 27 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана, историк Сюзанна Масси, которая ранее получила гражданство РФ, умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщил журналистам её представитель в России Балтазар Шальденбранд.

Global Look Press

Его слова приводит газета «Ведомости». О смерти Масси мужчина узнал от её дочери Лиз. В соответствии с завещанием покойной её семья хочет развеять часть праха в Павловском дворце возле Санкт-Петербурга.

Шальденбранд также уточнил, что личный архив женщины передадут в Президентскую библиотеку города.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2021 года Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Она отмечала, что посвятила много лет сближению народов США и России. Она также заявила, что хотела бы остаться в РФ для продолжения своего дела.

За десять лет до этого Масси приняла православие. В декабре 2021 года российский лидер подписал указ о выдаче американке паспорта России.

Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Она окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. Она была советником Рейгана по вопросам СССР в период с 1984 по 1988 год.