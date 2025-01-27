Лыткарино, Московская область, 27 января, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование обстоятельств крушения вертолёта Robinson R44 в подмосковном городе Лыткарино, в результате которого погибли три человека. По заключению МАК, авиапроисшествие в 2021 году произошло из-за того, что у вертолёта закончилось топливо.

Кадр из видео

«Авиационное происшествие с вертолётом R-44 RA-04 172 произошло при выполнении полёта ночью, после полной выработки топлива, приведшей к остановке двигателя и последующему столкновению ВС с земной поверхностью», — сказано в заключении комитета.

Авиапроисшествие произошло во время учебно-тренировочного полёта с тремя членами экипажа на борту. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее ИА Регнум неоднократно сообщало о подобных происшествиях. В апреле 2024 года частный вертолёт Robinson R-44 при взлёте задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого крушение Robinson R-44 произошло в штате Луизиана. В результате авиапроисшествия погибли три человека.