Бостон, США, 27 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Российский защитник хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил изданию rg.org, что хочет выступать за национальную сборную, но пока не имеет такой возможности.

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«У меня есть стопроцентное желание играть за свою страну, и я бы сделал это с удовольствием. Но я эту ситуацию не контролирую», — сказал Задоров в интервью, опубликованном 26 января.

По его словам, игра в составе сборной России зависит от «миллиона факторов». Сначала российским спортсменам должны разрешить участие в Олимпиаде, затем их должна отпустить Национальная хоккейная лига (НХЛ). Кроме того, в команду ещё нужно попасть благодаря хорошей игре.

«Далее — попаду ли я туда из-за своих высказываний. Все ждут, что в ближайшее время что-то может поменяться. Поживём — увидим», — добавил хоккеист.

Защитник прокомментировал слова чешского вратаря Доминика Гашека, заявившего, что российская сборная не должна выступать на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за конфликта на Украине. По мнению Задорова, Гашек таким образом рассчитывает набрать политические очки.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Задоров выступил против позиции России в конфликте с Украиной в интервью блогеру Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Летом 2024 года хоккеист признался, что страшится возвращения на родину. По его словам, «на следующий же день» он попадёт в Сибирь.