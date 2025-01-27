Брюссель, 27 января, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Главы МИД всех 27 стран Европейского союза (ЕС) согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европа справляется: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России», — написала она в соцсети X.

Таким образом антироссийские санкции ЕС, введённые после начала украинского конфликта, были продлены ещё на полгода. Венгрия, вопреки ожиданиям, не стала блокировать эти санкции.

Как передавало ИА Регнум, 27 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил от Еврокомиссии (ЕК) запрошенные ранее гарантии энергетической безопасности республики.

При этом ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Он уточнил, что ограничения не нанесли ущерба РФ и не смогли остановить военный конфликт на Украине.

15 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к зарубежным санкциям, а также нарастила импортозамещение и собственное производство.

14 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что все стоящие перед Россией задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. По его словам, страна развивается, и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию России не увенчаются успехом.