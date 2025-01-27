Брюссель, 27 января, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Венгрия решила не накладывать вето на продление антироссийских санкций ЕС, однако может пойти на такой шаг позже. Об этом заявил 27 января венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Serhii Hudak/Global Look Press Петер Сийярто

Ранее он рассказал, что Еврокомиссия предоставила Будапешту требуемые гарантии энергобезопасности. Без выполнения указанного условия Венгрия отказывалась продлевать ограничения против РФ.

«В марте придётся принимать решение о сохранении санкций против физических лиц. Затем, через шесть месяцев, снова (вопрос) о рестрикциях, если ситуация ещё будет похожей на нынешнюю», — сказал глава венгерского МИД журналистам по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января агентство Bloomberg написало, что ЕС не сможет продлить санкции против России, если на это не даст согласия премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В публикации говорилось, что у Брюсселя нет запасного плана для продления ограничений при подобном развитии ситуации.

26 января французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что в случае решения Венгрии наложить вето на санкций против России они могут быть отменены. Он также добавил, что рестрикции необходимо срочно аннулировать, поскольку ограничения убивают экономику Европы.

В середине декабря 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Он добавил, что государство развивается и его экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию РФ не увенчаются успехом.