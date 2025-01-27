Штат Калифорния, США, 27 января, 2025, 17:53 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния организовали сбор подписей за выход из состава США, сообщила газета The New York Post (NYP).

Global Look Press

Процедура была названа Calexit по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза. Петиция о выходе Калифорнии из состава страны ранее была официально зарегистрирована.

«В случае принятия предлагаемая мера — Calexit — будет вынесена на голосование в 2028 году и поставит перед избирателями вопрос: должна ли Калифорния выйти из состава Соединённых Штатов [Америки] и стать свободной и независимой страной», — сказано в материале.

Для того чтобы инициатива была выдвинута на референдум, в ближайшие шесть месяцев её должны поддержать, оставив подписи, около 554 тыс. человек.

Если необходимое число подписей будет собрано, перед голосованием должна быть сформирована комиссия, которая проанализирует последствия возможного выхода штата из состава страны, отметили авторы.

В случае проведения референдума голосование будет считаться состоявшимся при явке более 50%, при этом результаты голосования не станут обязательными к исполнению федеральным правительством США, напомнил Newsweek.

Инициаторы Calexit ранее связали намерение провести референдум с победой Дональда Трампа на выборах президента США.

Как сообщало ИА Регнум, в Калифорнии и ранее предпринимали попытки выйти из состава США. В 2016 году движение «Да, Калифорния» подало петицию на имя генерального прокурора штата с требованием провести референдум. Это произошло вскоре после победы Трампа на президентских выборах. Большинство населения Калифорнии голосовало за Хиллари Клинтон.

В апреле 2018 года власти Калифорнии разрешили сторонникам независимости штата приступить к сбору подписей за проведение референдума. С соответствующей инициативой выступили активисты того же движения «Да, Калифорния».