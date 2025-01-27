Москва, 27 января, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Художественного руководителя театра Моссовета Евгения Марчелли экстренно госпитализировали в Москве с гипертоническим кризом. Об этом сообщил 27 января Telegram-канал Mash.

Владимир Федоренко/РИА Новости

По информации канала, режиссёр находится в состоянии средней тяжести. Ранее у него диагностировали хроническую полиартропатию — множественное воспаление суставов, а также воспаление соединительных тканей.

«Поэтому в больницу его доставили на кресле-каталке. У Марчелли могут быть повреждены внутренние органы», — указано в сообщении.

Заслуженному деятелю искусств России Евгению Марчелли 67 лет. Худруком театра Моссовета его назначили в сентябре 2020 года. В 2011–2019 годах он был директором театра имени Фёдора Волкова в Ярославле.

Марчелли поставил около 70 спектаклей на различных сценических площадках. Он известен как режиссёр кинофильмов «Танец горностая» и «Река-море», а также как один из создателей телесериала «Татьянин день».