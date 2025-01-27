Минск, 27 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, набирая 5 136 293 голоса (86,82%), сообщил на пресс-конференции в понедельник, 27 января, председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

За Олега Гайдукевича проголосовали 119 272 избирателя (2,02%), Анну Канопацкую — 109 760 (1,86%), Сергея Сыранкова — 189 740 (3,21%), Александра Хижняка — 102 729 (1,74%), проинформировал глава ЦИК Белоруссии. Против всех кандидатов проголосовали 213 277 избирателей (3,60%).

«Выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися», — заявил Карпенко.

Заседание по установлению окончательных итогов выборов состоится 3 февраля, добавил он.

Как передавало ИА Регнум ранее, итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%.

Утром 27 января президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной тематики. Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Президентские выборы в Белоруссии были абсолютно легитимными, хорошо организованными и прозрачными, а недовольство Запада их итогом — весьма предсказуемым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президентские выборы в Белоруссии проходят согласно законодательству, при их организации соблюдается больше законности и демократии, чем в некоторых странах Евросоюза, отмечал ранее бывший польский судья Томаш Шмидт, присутствовавший на голосовании в качестве иностранного наблюдателя.