Молдавия, 27 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Молдавия выделит Приднестровью в долг 3 млн кубометров газа. Об этом 27 января на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

EPA/TASS

Он пояснил, что это будет сделано «для поддержания давления» в газопроводах.

«Европейский союз выделяет €30 млн в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене», — добавил премьер.

По его словам, топливо будет предоставлено по ценам, действовавшим до кризиса, на период с 1 по 10 февраля.

Кроме того, отметил глава правительства, планируется принять программу «повышения энергетической устойчивости» на два года. Она будет содержать пункт о снижении тарифа на электроэнергию на Правобережье, добавил премьер.

Ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января глава Приднестровья заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.

17 января Красносельский обвинил Молдавию в блокировании российского газа из политических соображений. После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает поставки гуманитарного топлива в ПМР незаконными и нарушающими санкции.

24 января сотни жителей Приднестровья вышли на митинг перед таможенным пропускным пунктом на трассе Бендеры — Кишинёв, выступая против газовой блокады региона со стороны Молдавии, которая препятствует гуманитарным поставкам. В тот же день глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился в Совбез ООН с просьбой не допустить гуманитарной энергетической катастрофы в регионе.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян 26 января заявил, что энергетический кризис в Приднестровье грозит превратиться в катастрофу через 10–15 дней.