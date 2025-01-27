Москва, 27 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Россия приветствует успешное проведение выборов президента Белоруссии и с уважением относится к суверенному волеизъявлению граждан республики. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, посвящённому выборам белорусского президента.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«В Москве приветствуют успешное проведение 26 января очередных президентских выборов в Республике Беларусь, на которых, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, уверенно победил действующий глава государства Александр Лукашенко с более чем убедительным результатом в почти 87% при явке 81,5%. В России с уважением относятся к суверенному волеизъявлению граждан братской республики», — отмечено в заявлении.

В ведомстве также осудили «голословные и предвзятые» заявления официальных представителей Евросоюза, ОБСЕ и отдельных западных стран о якобы недействительности или фиктивности прошедших выборов.

«Подобные вбросы являются очередным проявлением двойных стандартов коллективного Запада и попытками вмешательства во внутренние дела суверенного государства, направленными на раскачивание ситуации в республике», — добавили в МИД.

В заявлении отмечено, что обвинения со стороны Запада невозможно воспринимать всерьёз, ведь им было предложено наблюдать за проведением выборов, однако они сами проигнорировали это предложение.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий президент республики. По данным экзитпола, он набрал почти 87%. Окончательные итоги голосования огласят 3 февраля. Итоговая явка составила 85,7%.

27 января президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с победой на президентских выборах. Глава государства также отметил, что за последнее время было многое сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском и работа по развитию двустороннего сотрудничества будет продолжена.