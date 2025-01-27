ДНР, 27 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Украинские военные расстреляли 15 сослуживцев, отказавшихся оборонять от российских войск посёлок Великая Новосёлка в ДНР. Об этом сообщил командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань ТАСС.

РИА Новости

Он рассказал, что в ходе штурма российские бойцы взяли пленных. От них узнали, где находятся огневые точки ВСУ и основные районы обороны. Кроме того, была получена информация, что не все военнослужащие 110-й бригады территориальной обороны были настроены на встречный бой. Около 15 человек, не захотевших сражаться, старшие военнослужащие ВСУ обезоружили и держали в подвале.

«В ходе боёв за центральную часть Великой Новосёлки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — рассказал командир.

Как сообщало ИА Регнум, Великую Новосёлку освободили в результате активных наступательных действий подразделения российской группировки войск «Восток». Минобороны РФ проинформировало об этом 27 января.

По информации российских силовиков, командование украинской армии пыталось удержать населённый пункт силами 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Боевиков перебросили в посёлок, но они сбежали, не продержавшись и двух недель.

Ранее в Сети появилась информация, что у Великой Новосёлки попали в окружение примерно 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии. Им поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.