Сочи, Краснодарский край, 27 января, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Девелопер AVA организовал праздник по случаю завершения проекта и выдачи ключей жителям ЖК «Летний» в Сочи. Более 250 семей собрались на набережной жилого комплекса, чтобы отметить новоселье и познакомиться с соседями.

AVA Сотни семей отметили новоселье на Дне двора в Сочи

Мероприятие прошло в стиле китайского Нового года, так как вручение ключей дольщикам проводится накануне главного праздника Поднебесной. Для гостей организовали театрализованное шествие с символами уходящего и наступающего года. Аниматоры провели для детей и взрослых увлекательные игры, а звездочёт предсказал будущее для всех знаков зодиака. Также для жильцов выступили кавер-группа и DJ.

«День двора — это праздник, который мы всегда отмечаем вместе с жителями. Добрая традиция и часть культуры добрососедства, которую девелопер AVA системно развивает в своих жилых комплексах», — отметил директор девелопера AVA в Сочи Сергей Бердин.

AVA Сотни семей отметили новоселье на Дне двора в Сочи

По словам Сергея Бердина, такие мероприятия позволяют сформировать соседское сообщество, создать место, где рождаются новые знакомства, дружеские связи и общие интересы. А в завершение праздника состоялось вручение подарков.