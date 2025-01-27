* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 27 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Неудачи ВСУ на фронте могут привести к конфронтации внутри Украины, включая попытки государственного переворота, заявил в понедельник, 27 января, депутат Госдумы Алексей Чепа.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Так он прокомментировал высказывания начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), ранее, по данным СМИ, заявившего, что если мирные переговоры не начнутся до лета, под угрозой может оказаться «само существование» Украины.

«Не могу сказать точно, что имел в виду Буданов, но очевидно, что он как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлён о внутреннем состоянии Вооружённых сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий. Мы видим, что происходит после событий в Великой Новосёлке, в Курахово, где осталось не так много времени для ВСУ, видим неудачи в Курской области», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».«Лентой.Ru».

Многие западные партнёры Украины считают главу киевского режима Владимира Зеленского «ненужным» и могут отыграться на нём в случае, если мирные переговоры не начнутся, отметил депутат. Также не исключено, что при указанном сценарии позицию Киева попытаются поменять извне, добавил он.

Указанные высказывания Буданов, по данным СМИ, сделал в ходе закрытой встречи депутатов Верховной рады и руководителей ВСУ. Представители ГУР опровергли их подлинность, а некоторые депутаты Верховной рады подтвердили, указав при этом, что слова Буданова были вырваны из контекста, сообщало издание «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент России Владимир Путин вновь отметил, что Россия готова к переговорам по Украине. Но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие, сказал глава государства. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.