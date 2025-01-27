Киев, 27 января, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Граждане Украины выдали главе киевского режима Владимиру Зеленскому «полный карт-бланш» на переговоры с Россией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Socis, которые 27 января привела «Украинская правда» («УП»).

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отмечается, что количество украинцев, выступающих за немедленные переговоры, за последнее время резко возросло. Так, за поиск компромиссного решения с привлечением глав иностранных государств для урегулирования конфликта высказались более половины респондентов ― 50,6%. В феврале прошлого года этот показатель составлял 36,1% респондентов.

Ещё 19,5% опрошенных выступают за немедленное прекращение боевых действий и заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

Число сторонников боевых действий и выхода на границы 1991 года сократилось до 14,7%. Продолжать конфликт и выйти на границы до 24 февраля 2022 года желают 10,2%.

«[Тенденцию изменения мнений] можно интерпретировать как полный карт-бланш властям для начала переговоров. Условно говоря, после начала переговоров вряд ли будет Майдан», — указано в материале.

В какой период времени и каким способом проводился опрос, а также данные о количестве участников исследования не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, согласно данные Киевского международного института социологии (КМИС), в период с февраля по октябрь 2024 года впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть проблемы, связанные с военным конфликтом, столько, сколько потребуется. Их доля сократилась с 73 до 63%. При этом количество тех, кто не смог ответить на вопрос, выросла с 4 до 12%. Эксперты считают, что такая неопределённость говорит о неясности будущего в глазах украинцев.

В опросе, который проводился с 20 сентября по 3 октября, приняли участие 989 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 1,8–4,1% для разных показателей.

Опрос, проведённый КМИС, с 8 по 25 мая методом телефонных интервью и охвативший 2508 респондентов, показал, что 57% респондентов считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мир. Доля опрошенных, которые не считают нужным начинать переговоры, составляет 38%.