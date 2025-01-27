Опрос показал готовность украинцев к переговорам с Россией
УП: украинцы выдали Зеленскому «полный карт-бланш» на переговоры с Россией
Киев, 27 января, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Граждане Украины выдали главе киевского режима Владимиру Зеленскому «полный карт-бланш» на переговоры с Россией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании Socis, которые 27 января привела «Украинская правда» («УП»).
Отмечается, что количество украинцев, выступающих за немедленные переговоры, за последнее время резко возросло. Так, за поиск компромиссного решения с привлечением глав иностранных государств для урегулирования конфликта высказались более половины респондентов ― 50,6%. В феврале прошлого года этот показатель составлял 36,1% респондентов.
Ещё 19,5% опрошенных выступают за немедленное прекращение боевых действий и заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.
Число сторонников боевых действий и выхода на границы 1991 года сократилось до 14,7%. Продолжать конфликт и выйти на границы до 24 февраля 2022 года желают 10,2%.
«[Тенденцию изменения мнений] можно интерпретировать как полный карт-бланш властям для начала переговоров. Условно говоря, после начала переговоров вряд ли будет Майдан», — указано в материале.
В какой период времени и каким способом проводился опрос, а также данные о количестве участников исследования не сообщаются.
Как передавало ИА Регнум, согласно данные Киевского международного института социологии (КМИС), в период с февраля по октябрь 2024 года впервые зафиксировано снижение доли тех, кто готов терпеть проблемы, связанные с военным конфликтом, столько, сколько потребуется. Их доля сократилась с 73 до 63%. При этом количество тех, кто не смог ответить на вопрос, выросла с 4 до 12%. Эксперты считают, что такая неопределённость говорит о неясности будущего в глазах украинцев.
В опросе, который проводился с 20 сентября по 3 октября, приняли участие 989 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 1,8–4,1% для разных показателей.
Опрос, проведённый КМИС, с 8 по 25 мая методом телефонных интервью и охвативший 2508 респондентов, показал, что 57% респондентов считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мир. Доля опрошенных, которые не считают нужным начинать переговоры, составляет 38%.