Москва, 27 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге вручил ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Kremlin.ru

Награды из рук главы государства получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Тутурова, участник обороны Ленинграда и боёв на Курской дуге Зиновий Меркин. Кроме того, медалями награждены участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник Сталинградской битвы и обороны Москвы Аркадий Забежинский, а также председатель правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Указанная награда была учреждена указом президента РФ. Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла. Помимо этого ею могут награждается жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также узники концлагерей, попадавшие туда несовершеннолетними.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Путин отметил, что судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц истории страны. По словам президента, блокада города являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой.

Он также заверил, что Россия никогда не предаст память о Великой Победе и предках, победивших нацизм в Великой Отечественной войне. Путин добавил, что в РФ у каждого есть родственники, которые воевали с фашизмом на фронте или работали на победу в тылу.