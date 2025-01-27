Москва, 27 января, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval проводит в России добровольный отзыв 364 внедорожников Tank 500 Blacktrail из-за риска утечки топлива. Об этом сообщила пресс-служба «Росстандарта».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Отзыву подлежат 364 автомобиля Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке», — указано в публикации.

Отмечается, что владельцев транспортных средств проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения диагностики. Уточняется, что работы будут выполнены бесплатно.

Согласно подсчётам «Известий» за 2024 год наиболее покупаемыми китайскими автомобилями среди россиян стали: Haval — 10%, Chery — 11% и Geely — около 10%. При этом отмечено, что китайские бюджетные автомобили за год эксплуатации потеряли в цене почти половину стоимости.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что между Москвой и Пекином выстраивается сотрудничество в области переноса производства китайских автомобилей на российскую территорию.