Москва, 27 января, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв прокомментировал присвоение Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста. По его словам, это подтверждает высокий профессионализм и многолетнюю творческую деятельность режиссера.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Тигран Кеосаян

Продюсер отметил, что Кеосаян «всей своей карьерой, всей своей судьбой, всеми годами заслужил поистине выстраданное звание».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста страны телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну 24 января.

Тигран Кеосаян — продюсер, муж главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Он уже имел звание заслуженного деятеля искусств, которое получил в апреле 2024 года. В ночь на 9 января Симоньян сообщила, что её муж пережил клиническую смерть и находится в коме.